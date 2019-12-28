Haberler » Ekonomi » (Özel) Pazarlarda yılbaşı hareketliliği - Ekonomi

(Özel) Pazarlarda yılbaşı hareketliliği

Yılbaşına sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik arttı.

28.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:27 (Özel) Pazarlarda yılbaşı hareketliliği
Yılbaşına sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik arttı. merkezde kurulan cuma pazarı bu hafta dolup taşarken, esnafın da satışlar sebebiyle yüzü güldü.

Son günlerde yaşanan yılbaşı hareketliliği sebebiyle yüzü gülen kesimlerden biri de pazar esnafı oldu. Çanakkale'de meyve-sebzeden giyime kadar pek çok ürünün satıldığı cuma pazarına akın eden Çanakkaleliler, bol bol alışveriş yaptı. Yılbaşının yaklaşması sebebiyle özellikle kabak satışlarında ciddi artış görüldü. Geçen haftalara nazaran pazarın daha dolu olduğunu vurgulayan pazarcılar, satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Uzun yıllardır Çanakkale pazarlarında kabak satan ve cuma pazarındaki hareketliliği değerlendiren Hulusi Demircioğlu, "Pazarımızda hareketlenme başladı. Halkımızdan talep var. Çok şükür bugün satışlarımız iyi. Yılbaşının da etkisi oldu tabi, olmaz mı? Yılbaşında herkes evinde tatlısını yapacak. Halk da pazarımızı seviyor. Bugün de görüldüğü gibi burası çok kalabalık" ifadelerini kullandı.

Pazardaki hareketlilik ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer esnaf Burak Yavuzarslan ise, yılbaşının yaklaşmasıyla satışların arttığını dile getirerek, "Satışlarımız diğer haftalara göre bu hafta çok iyi. Yılbaşının da etkisi bayağı bir var. Diğer haftalara göre bu hafta pazar çok kalabalık. Bu hafta satışlarımız gerçekten çok iyi" dedi.

Cuma pazarında sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Yılbaşı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:52   TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi - Ekonomi
09:48   Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş - Ekonomi
09:42   Proje bazlı teşvik kapsamındaki yatırımlara ilişkin esaslar belirlendi - Ekonomi
09:33   EİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı - Ekonomi
09:22   (Özel) Pazarlarda yılbaşı hareketliliği - Ekonomi
08:26   Fiyatı ne kadar olacak? TOGG Ceo'su meraklıların gönlüne su serpti - Ekonomi
00:30   Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi - Ekonomi
23:56   Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı - Ekonomi
23:38   Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu - Ekonomi
22:44   Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız - Ekonomi
28.12.2019 10:08:43