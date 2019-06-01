(Özel) - 'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç, personel ve yerli üretim balistik füze 'Bora' sevk edildi. 6 gündür yürütülen harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' 6'ncı gününde de sürdürülüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, 105 milimetrelik dağ obüslerince karadan, Malatya ve Diyarbakır jet üslerinden havalanan uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle ise havadan bombalanarak imha ediliyor. Hava hücum harekatıyla bölgeye inen komandolar tarafından yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara ve sığınaklarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 Kalaşnikof mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kontrollü olarak imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

SINIRA ASKER, ARAÇ VE 'BORA' SEVKİYATI

Harekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç ile ilk kez 'Pençe Harekatı'nda kullanılan 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip yerli balistik füze 'Bora' sevkiyatı yapıldı. Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) bulunan 'Bora' füzeleri, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.

22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekatın durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Görüntü Dökümü

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Irak sınır hattı

Hakurk dağları

- Ele geçirilen malzemeler

Helikopterlerden genel ve detay görüntüler

Bora füze rampası sevkiyatı

Gündüz askeri sevkiyat

Gece askeri sevkiyat

Mücahit Yolcu anonslar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 645 MB + 272 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Behçet DALMAZ-Emrah KIZIL-Abdullah KAYA/ DERECİK (Hakkari),

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Kaynak: DHA