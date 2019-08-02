Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Pendik'te alacağını tahsil edemeyen adam inşaatın çatısında intihara teşebbüs etti

Pendik'te alacaklısından, parasını alamadığı iddiasıyla 9 katlı bir inşaatın çatısına çıkan şahıs intihara teşebbüs etti.

02.08.2019 09:35 (Özel) Pendik'te alacağını tahsil edemeyen adam inşaatın çatısında intihara teşebbüs etti
Pendik'te alacaklısından, parasını alamadığı iddiasıyla 9 katlı bir inşaatın çatısına çıkan şahıs intihara teşebbüs etti. Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 lirayı da almasıyla intihardan vazgeçerek çatıdan indi.

Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir şahıs, iddiaya göre alacaklısından beklediği 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Şahsın, kendisini ikna etmeye çalışan polislerle konuşurken sürekli olarak telefonunu kontrol ettiği gözlendi. Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 liranın da oğluna elden verilmesi ile intihardan vazgeçerek çıktığı çatıdan indirildi. Şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldükten sonra polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Dumlupınar, Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:58   Jandarmadan silah tacirine operasyon
12:58   İnegöl'de dehşet veren kaza: 1'i ağır 2 yaralı
12:52   İstanbul'da 23 kaçak göçmen yakalandı
12:52   Isparta'da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı
12:48   Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı ele verdi
12:45   Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı
12:43   İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Açıklaması