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(Özel) Pendik'te iki otomobilin birbirine girdiği kaza kamerada

Pendik'te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı.

21.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:32(Özel) Pendik'te iki otomobilin birbirine girdiği kaza kamerada
'te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik Çınardere Mahallesinde meydana gelen kazada, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan başka bir otomobille karşı karşıya geldi. İki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla kaza meydana gelirken bir otomobilin tamponu çıkarak yola düştü. Kazaya karışan sürücülerden biri hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil caddeye çıktığı sırada başka bir otomobille çarpışıyor ve otomobilin tamponu yere düşüyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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