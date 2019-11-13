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(Özel) Pendik'te patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu kamerada

Pendik'te otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç yürekleri ağza getirdi.

13.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:33(Özel) Pendik'te patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu kamerada
'te otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli genç yürekleri ağza getirdi. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te patenli bir genç, otobüsün arkasına takılarak bir süre yolculuk etti. Gencin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini adeta ağza getirdi. Patenli genç bu sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, genç daha sonra otobüsü bırakarak yoluna devam etti.

Patenli gencin otobüsün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yoldaki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patenli genç otobüsün arkasına takılarak yolculuk ediyor, bir süre sonra otobüsü bırakıp kendisi yola devam ediyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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