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(ÖZEL) PEŞ PEŞE 'BOĞAZ'DAN GEÇTİLER

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ 2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

21.07.2019 09:43 (ÖZEL) PEŞ PEŞE

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait  908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında  peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Askeri römorkörden genel ve yakın detaylar
-Römorkörde nöbet tutan askerden detay görüntü
-Sahil güvenlik botundan detay görüntü
-Rus mayın gemisinden detay görüntü
-Mayın gemisinden genel ve yakın detaylar
-İki Rus gemisinin peş peşe boğazdan geçişi
-Genel ve yakın detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı, Güncel

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