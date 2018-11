PKK'nın İkna Merkezi, Şimdi Fakirin Umudu Oldu

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:26



Van'ın Edremit ilçesinde daha önce terör örgütü PKK'nın ikna odaları olarak değerlendirilen merkez, kayyumla birlikte aşevine dönüştürülerek adeta fakirin umudu haline geldi.Edremit Belediyesi sosyal devlet olma yolundaki hizmetlerini yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şabaniye Mahallesi'nde daha önce terör örgütü PKK'nın ikna odaları olarak kullanılan merkez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 8 bin kişi kapasiteli aşevine dönüştürüldü. Dönüştürülen aşevinde hijyenik bir ortamda pişen yemekler, haftanın her günü bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor.İHA muhabirine konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, terör örgütüne eleman toplayan merkezi aşevine dönüştürdüklerini belirtti. Sosyal devlet olma gerekliliği üzerinden hizmetlerini yürütme adına çeşitli çalışmalarının olduğunu ifade eden Kaymakam Çiçekli, "Bunların başında aşevimiz gelmektedir. Aşevimizi Şabaniye Mahallemizde 2017 yılının Şubat ayında faaliyete açtık. Aşevimizde şu an günlük bin 500 aileye iki öğün sıcak veriliyor. Bu aşevimiz aynı zamanda günlük 8 bin kişiye sıcak yemek çıkartabilecek kapasiteye sahip ciddi bir tesis oldu" dedi."Devletimizin sıcak yüzünü gösteren tesisler haline getirdik"Aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir imkan sunduklarını ve sosyal devlet olma gereğini yerine getirdiklerini dile getiren Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yer daha önce ne yazık ki çocuklarımızın ve gençlerimizin aklını bulandırıp, iç dünyalarını karartıp, onları dağa, örgüte, devlete karşı bir takım faaliyetler içerisine girmeye yönelttikleri ikna odaları olarak değerlendirilecek tahlisiz yerlerdi. Utanmadan bir de buralara Perperuk (kelebek) isimi gibi cazibeli, çocukların anaokulu gibi isimler vererek çocuklarımızın ve gençlerimizin akıllarını, iç dünyanı kararttıkları yerlerdi. Biz buraları aldık ve vatandaşlarımıza gerçek manada hizmet eden ve devletimizin sıcak yüzünü gösteren tesisler haline getirdik.""Kapıya kadar sıcak yemek ulaştırıyoruz"Günlük bin 504 ihtiyaç sahibi ailenin kapısına sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Aşevi Müdürü Tamer Altıntaş ise, "Binamız daha önce terör örgütü tarafından kötü amaçla kullanılan bir yerdi. Belediyemiz bu binayı aşevine dönüştürdü. Bizlerde bu hizmetin başındayız. Günlük bin 504 kişiye iki servis aracımızla ailemizin kapısına kadar sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yemek yapabilecek durumda olan ailelerimize kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Aşevimiz son derece hijyenik ve ekipmanları en iyi şekilde kurulmuş bir ortamdır" diye konuştu.Haftanın her günü aşevinde kendilerine iki öğün sıcak yemek ulaştırıldığını ifade eden ihtiyaç sahibi aile de, kendilerine yardımda bulunan Edremit Belediyesine teşekkür etti. - VAN