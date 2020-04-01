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(Özel) Polis, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmamaya başladı.

01.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:30
(Özel) Polis, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmamaya başladı. İnsanların beslediği sokak hayvanları da bu nedenle yiyecek bulmakta zorlandı. Maltepe 'de polis ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi, kuşlara yem attı.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Vatandaşların sokağa çıkmamasıyla da sokakta yaşayan hayvanlar da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Maltepe Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, sokak hayvanlarını ve kuşları beslediler. Polisler sokakta bulunan ve yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri elleriyle besledi, meydanda kuşlar için yem attılar. Yiyeceğe kavuşan hayvanların hallerinden memnun oldukları da görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe, Polis, 3. Sayfa
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