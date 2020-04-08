Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum

Koronavirüs tedbirleri sonrasında İstanbul 'daki sahillerde spor yapmak ve balık tutmak yasaklandı. Sahillerin büyük kısmında koronavirüs nedeniyle sakinlik olduğu gözlemlendi. Denetim yapan zabıta ekipleri, dolaşan az sayıdaki kişiyi uyarırken, polis de kural ihlali yapanlara para cezası kesti. Para cezası kesilen gençlerin "Yasak olduğunu bilmiyorduk." diyerek kendilerini savunması dikkat çekti.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul'un sahilleri koronavirüse karşı hayata geçirilen önlemler nedeniyle ıssız kaldı. Vatandaşların çoğu sahillere gitmek yerine evde kalırken, az sayıda vatandaş hala sahilde spor yapmaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekipleri de sahillerde sürekli denetimler yaparak vatandaşları uyarıyor, kural ihlali yapanlara ceza kesiliyor. Denetimler kapsamında zabıta tarafından Caddebostan sahilinde anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sahilde gezen iki gence ceza yazdı.

''YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK''

Polis sahilde gezmeye çıkan Hakan A. ve Ömer K. adlı gençlere "genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392'şer TL para cezası kesildi. Gençler, "Yasak olduğunu bilmiyorduk" diyerek kendilerini savundu. Kimliği yanında bulunmayan Hakan A. kimlik tespiti yapılması için arkadaşıyla beraber polis merkezine götürüldü. Kendisine ceza kesilen genç, "Biz alışverişe çıktık. Motorla çıkar hava alırız dedik. O sırada da polis beyler geldi. Yasak mı değil mi fikrimiz olmadığı için geldik. Haberimiz yoktu." dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Markete gidiyoruz. Bazı ihtiyaçlarımız var. Kendimizi izole ederek alışverişimizi yapıp çıkacağız, evimize geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA