Protez Bacaklarına Kavuşan Maya'nın Babası İha'ya Konuştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:39



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:39

Konserve kutusundan yapılan bacaklarla yürümeye çalışan Suriyeli Maya Elmurii, Türkiye'ye getirilerek yeni bacaklarına kavuşmuştu. Geçtiğimiz gün ülkesine dönen Maya'nın babası Muhammed Ali Elmurii, kızının sevincini ve duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna anlattı.Doğuştan bacakları olmayan Suriyeli Maya Elmurii'nin konserve kutular kullanarak yürüme mücadelesi, tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Suriye'deki iç savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan Maya'nın babası, konserve kutusu ve PVC borusundan kızına bacak yapmıştı. Maya'nın bu çaresizlikten ötürü üzgün olduğun gören babası bir video çekerek, "Kızımın rahat yürümesi için keşke protez ayaklar taktırabilsem" demişti. Türk Kızılayı da babanın çağrısını görerek Maya'yı Türkiye'ye getirmişti.Maya artık oyun oynayabiliyorKüçük Maya, verdiği 5 aylık mücadeleyi kazanarak yeni protezle ülkesine yürüyerek döndü. Maya, bugün artık okula gidebiliyor, arkadaşlarıyla oyun oynayabiliyor ve de onun gibi olan çocuklara yardımcı ve destekçi oluyor.Maya'nın babası Muhammed Ali Elmurii, "Kızımın ayakları doğuştan olmaması nedeniyle Türk Kızılayı ona protez ayak takmak için Türkiye'ye getirdi ve 5 ay boyunca kendisine gerekli ilacı sağladı. Biz, Türk Kızılayı'na her şey için teşekkür ederiz" dedi.Baba Muhammed Ali Elmurii, "Ben babası olarak kızımın protez ayaklarıyla ülkesine dönmesine ve yeniden yürümeye başlaması nedeniyle sevincim anlatılmaz. Şu anda benim kızım ayaklarıyla istediği yere gidip geliyor" diye konuştu. - HALEP