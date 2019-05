(Özel) Ramazan davulcularının manisi Dünya Tütünsüzlük Günü için oldu

Kaynak: İHA

31 Mayıs dünya Tütünsüzlük Günü'nde farkındalık oluşturmak isteyen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü , ramazan davulcuları ile anlaşarak sahurda sigaranın bırakılmasına yönelik maniler söylettirdi. Dünya Sağlık Örgütü 'ne üye devletler tarafından her yıl 31 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Tütünsüzlük Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesiyle Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü farklı bir uygulamaya imza attı. Kayseri il Sağlık Müdürlüğü, irtibata geçtiği ramazan davulcularına sahurda sigaranın bırakılması ile ilgili maniler söylettirdi.Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde Palyaço, Nasrettin Hoca ve Hacivat-Karagöz kıyafetleri giyerek vatandaşları sahura kaldıran gençlerden Hakan Yeşilyayla , "Biz her yıl Fevzi Çakmak Mahallesi'nde farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Bu şekilde hem mahalle halkına hem de çocuklara Ramazan ayını sevdirmeye çalışıyoruz" dedi. Mahallenin Ramazan Davulcusu Ercan Ceyhan ise, "Ramazan ayında değişik bir şeyler yapmak aklımıza geldi. Eskilere gidelim, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve palyaço kostümleri ile vatandaşlara farklı bir sahur gecesi yaşatalım diye düşündük. Bu fikrimiz Ramazan ayı boyunca hem ailelerden hem de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü" diye konuştu.Palyaço kıyafetiyle gruba destek veren Şahin Pugar da, her yıl Ramazan ayında vatandaşları sahura bu şekilde kaldırdıklarını ifade ederek, "Özellikle sahurda çocuklar bize büyük ilgi gösteriyor ve bu şekilde gelecek nesillere Ramazan ayını sevdirmiş oluyoruz" dedi.Ekipte Hacivat kostümü giyen ve mani söyleyen Kadir Yenil ise, "Söylediğim manilerle belirli mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu yıl da Dünya Tütünsüzlük Günü nedeniyle Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bizimle görüştü. Sahurda insanların Ramazan ayı dolayısıyla sigarayı bırakmalarına çağrı olarak maniler söyledik" diye konuştu. - KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü