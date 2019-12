Anthony Randolph genç bir basketbol oyuncusunun sahip olmak isteyebileceği kariyere sahip. Zira NCAA’in en değerli takımlarından olan Louisiana’daki yıllarının ardından dört önemli NBA takımında forma giyme tecrübesine sahip oldu. Şu anda ise Avrupa basketbolunun ekollerinden olan Real Madrid’de oynuyor. Ayrıca Milli Takım serüveninde Slovenya’yla yaşadığı peri masalı ve Euroleague zaferi işin krema kısmı. Lafı fazla uzatmadan Randolph’a kulak verelim.İlk olarak yeni sezondaki performansınızdan dolayı tebrikler. Sezonun şu ana dek olan kısmı sizin için nasıl geçti?Sezonun ilk iki maçında iyiydik fakat daha sonra aldığımız üç mağlubiyet bizi biraz yavaşlattı. Yeni fikstür sistemindeki yoğunluk, istediğimiz performansları sergilememizi engelledi. Ancak daha sonraki maçlarda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Savunmada yardım bağlantılarımızı ve zamanlamamızı, hücumda ise şut setlerimizi ve isabet oranımızı arttırdık. Şu an iyi bir durumdayız.Avrupa’nın değerli antrenörlerinden olan Pablo Laso’yla çalışıyorsunuz. Onun basketbol felsefesi hakkında ne düşünüyorsunuz?Bence her oyuncu onun gibi bir koçla çalışmalı. Sizin performansınızı ve temponuzu o haftaki ruh hâlinize ve fiziksel durumunuza bakarak ayarlıyor. Yani fiziksel olarak çok iyi durumdasınız fakat basketbol dışında olumsuz bir durum yaşadıysanız sizi biraz daha koruyarak oynatıyor. Teknik anlamda ise kendisinin geliştirdiği setlerin yanı sıra klasik hücum ve savunma anlayışlarını takımın kadro yapısına göre yeniden şekillendirebilmesi inanılmaz. Herkesi hazır tutmasını biliyor ve saha dışında da yardım etmeye hazır. Ondan öğrendiğim şeyler sayesinde daha iyi bir oyuncu oldum.Sizce modern dönem oyununda kısa forvetlerin neleri iyi yapması gerekiyor?Bildiğiniz gibi oyunun hızı arttı. Bu hız içinde kendinizi bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Pivotlar dışındaki oyuncuların bir forvet görevi aldıklarını ve tempoya ayak uydurduklarını görüyoruz. Asıl pozisyonu forvet olan oyuncular ise fiziksel olarak gelişip rakibin savunma düzenini bozabilecek penetreler yapabilmeli, üçlüklerde belirli bir seviyeye çıkmalı ve takımının hücum alanını genişletebilecek paslar atabilmeli.Louisiana, Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwoles, Denver Nuggets ve şimdi de Real Madrid. Farklı bölgelerde değerli takımlarda forma giydiniz. Kariyerinizin şu ana dek olan kısmını nasıl yorumlarsınız?Louisiana’daki yıllarım çok özeldi, orası ABD’nin en özel kolejlerinden birisi. Fakat o zaman genç olduğum için bazı gelişim aşamalarımı görmezden gelmiştim. Aslında bu durum NBA kariyerimin geneline yansıdı. Yani oynadığım takımlarda istikrarı en baştan yakalamakta zorlandım. Tabii zaman ilerledikçe hem oyun eanlamında hem de mental anlamda olgunlaştım. Bir basketbol oyuncusu olduğum kadar adam oldum. Şu an kariyerimin son bölümündeyim ve daima hedeflediğim kupalar için olabilecek en iyi yerdeyim.Golden State Warriors geride kalan beş sezona damga vurmuştu. Bu başarının ardında ise önemli bir koç ve yeniden yapılanma süreci vardı. Siz Koç Don Nelson’la çalışan ve yeniden yapılanma sürecinin bir parçasıydınız. O dönem takımda nasıl bir ortam vardı?Golden State Warriors’ın yeniden yapılanma süreci bence her takıma örnek olmalı. O zamanlar ileride nasıl bir takım olacağımızı veya neler başarabileceğimizi bilemiyorduk. Berbat olan durumumuzu düzeltmenin yollarını arıyorduk. Tabii ben bir yandan Don Nelson’la çalışmanın keyfini çıkarıyordum. Nelson gibi bir basketbol zekâsını her zaman bulamıyorsunuz. Oradaki ikinci senemde ise Steph Curry draft edildiğinde çoğu kişi bunu yanlış bir seçim olarak değerlendirmişti. Fakat şu an hem takımın başardıklarını hem de Curry’nin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz.NBA’den Avrupa’ya gelmeye nasıl karar verdiniz?Avrupa’daki basketbola dair tahminlerim vardı fakat işlerin nasıl yürüdüğü hakkında net bir görüşüm yoktu. Dediğim gibi kariyerimin son bölümüne yaklaştığımı biliyordum ve daima kupa yarışında olabilecek, tek hedefi başarı olan bir yerde oynamak istiyordum. Bu arenadaki yoğunluk ve sertlik NBA’e kıyasla çok daha fazla. Tabii herkesin söylediği gibi pick&roll temelli hücum setleri çok kullanılıyor.Kariyerinizde unutamadığınız an olarak hangisi?Bu biraz zor bir soru. Sanırım iki anımı paylaşmalıyım. İlk olarak 2018’deki Euroleague şampiyonluğumuzu söyleyebilirim. O yıl çok fazla sakatlık yaşamıştık ve çoğu kişi bizim Final Four’da bile olamayacağımıza inanıyordu. Ancak finali kazanıp kalitemizi göstermiştik. Ayrıca Luka Doncic’in bireysel gelişiminden etkilenmiştim. İkincisi ise 2017’de Slovenya’yla kazandığımız EuroBasket kupası. Orada bambaşka liglerde oynayan oyuncular olarak bir araya gelmiş ve tek hedef için savaşmıştık. Gruptaki ilk maçımızdan finale kadar savaşmayı bırakmadık. Sanırım bu ikisi benim en özel anılarım.