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Özel Röportaj | Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz; hükümetle de görüşüyoruz

Siyasi tartışmaların odağında olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Türkiye’nin iç ve dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrına kadar pek çok güncel başlığı Euronews RÖP programında anlattı.

15.08.2019 11:17 Özel Röportaj | Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz; hükümetle de görüşüyoruz
Doğu Perinçek, Türkiye siyasi hareketinin en etkili isimlerinden. Siyasi yaşamına öğrencilik yıllarında başlayan Perinçek'in politik yol değişiklikleri hep soru işaretleri doğurdu. Yeri geldi devlete yakın durdu, yeri geldi devlet operasyonları nedeniyle yıllarca hapis yattı.

Perinçek, her dönemde istisnasız kendisini solun tek lideri olarak tanımlasa da, Türkiye sol hareketi tarafından hep eleştirildi. Hatta Aydınlık gazetesindeki "Bilinmeyen Sol" yazı dizisi ile birçok solcuyu ihbar etmekle suçlandı. Siyasi yaşamında yan yana durduğu cephelerle de hep gündemde kaldı. 1990'larda PKK ile bugünlerde Erdoğan ile kurduğu ilişkilerin alt zemini hala merak konusu…
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Doğu Perinçek, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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