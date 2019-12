(Özel) 'Ruam' hastalığı otel rezervasyonlarını iptal ettirdi

Büyükada'da 81 atın itlaf edilmesine neden olan 'ruam' hastalığı yüzünden bazı vatandaşlar otellerdeki rezervasyonlarını iptal ettirdi. Konuya ilişkin konuşan otel yöneticisi, "Arayan müşterilerimiz, 'Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelmesek mi' diye soruyorlar. Bir ailemiz de arayıp 'bebeğimiz var' diyerek rezervasyonlarını iptal etti. Doğma büyüme adalıyım. Kimseye böyle bir hastalığın bulaştığını duymadım" dedi.Büyükada'da 'ruam' hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından insanlara bulaşma ihtimaline ilişkin açıklamalar üzerine tedirgin olan bazı vatandaşlar, otellerdeki rezervasyonlarını iptal etti."'Bebeğimiz var' deyip rezervasyonlarını iptal ettiler"Konuya ilişkin konuşan otel yöneticisi Kübra Güver doğma büyüme adalı olduğunu söyleyerek, "Burada birçok kez bu hastalık oldu ama çok fazla sayıda ata bir şey olmadı. Bu sene medyaya da çok yansımasıyla birlikte insanlar tepkili yaklaştı bu duruma. Biz de burada apart işi, otel işi yapıyoruz. Arayan müşterilerimiz çoğunlukla 'Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelsek mi, gelmesek mi' diye soruyorlar. Bir ailemiz de arayıp 'bebeğimiz var' diyerek rezervasyonlarını iptal etti. Adada böyle bir probleme hiç rastlamadık. Ailem yaklaşık 40 senedir adada. Hiç kimseden böyle bir hastalık duymadım. İnsanlara diyeceğim şu, 'kimse korkmasın, kimse burada bir hastalığa yakalanmadı, atlardan kimseye bir zarar zaten gelmiyor" dedi."İnsanlar tedirgin oluyorlar"İtlaf edilen atlar için üzüldüklerini kaydeden otel yöneticisi Dilek Yazıcı ise, "Yaşanmaması gereken bir şeydi. Basında ve sosyal medyada dolaşan bazı haberler bizim işlerimizi de çok etkiledi. Karantina sadece atlar için var, atların giriş çıkışı yasak adaya ama insanlar konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bizler yıllardır gidip geliyoruz. Bu bir anda ortaya çıkan bir hastalık da değil. Atlarda daha önceden de var olan, şu an için fazlalaşmış bir şey. Ada şartlarında bir işletme sahibi olmak çok zor. Bu bizim işlerimizi daha da zorlaştırdı. Rezervasyonlarımız iptal oluyor. Yılbaşı yakın, insanlar tedirgin oluyorlar. Sanki adaya girdikleri zaman bulaşıcı bir hastalığa yakalanacakmış gibi hissediyorlar. Bunlar bizi sıkıntıya sokuyor" diye konuştu."'Hastalık var, bulaşıyor' denilince zor durumda kaldık""Şu an için insanlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hepimiz geliyoruz gidiyoruz" diyen Yazıcı, "Bildiğimiz kadarıyla çok da tıbbi tarafını bilemem ama bulaşıcı hastalık yok. Atlarla temas eden insanlara geçtiği söyleniyor ama havada dolaşan bir mikrop olsa biz gelmeyiz ya da yetkililer adaya giriş çıkışı kapatırlar. Son derece rahatız, gelip gidiyoruz. İnsanların da rahat olmasını rica ediyorum. İnsanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Ada şartlarında zaten iş yapmak çok zor. Bir de bu konu çok abartıldı, büyütüldü. 'Hastalık var, bulaşıyor, insanlar risk durumunda' denilince hakikaten zor durumda kaldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL