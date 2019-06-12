Özel sağlık sigortasının sağladığı 6 avantaj

Kişilerin ve ailelerinin bir yıl boyunca karşılaşabileceği olumsuz durumlarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerini bütçeleri zorlamadan karşılayabilen özel sağlık sigortaları, düşünüldüğünün aksine düşük maliyetlerle birçok fayda sunuyor.

Maliyetleri düşürüyor

Özel sağlık sigortası, sağlık hizmetleri açısından kişilere birçok avantaj sağlıyor. Yüksek standartlarda hizmet almanın yanı sıra maliyet konusunda da sağlığa ve bütçeye katkı sunan özel sağlık sigortası, anlaşmalı sağlık kuruluşlarında ücretsiz veya düşük ücretlerle hizmet alınmasının önünü açıyor.

Zaman sınırlaması bulunmuyor

Bireysel sağlık sigortası, özel sağlık kuruluşlarında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın hafta sonu da muayene olabilme, tahlil, tetkik ve tedavi süreçlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Öte yandan özel sağlık sigortası bulunan kişiler, daha hızlı randevu alabiliyor ve işlem yapabiliyor.

Yurt dışında da geçerli

Sigorta poliçelerinin bireyleri her daim güvende tutması gerekiyor. Özel sağlık sigortası, poliçe kapsamında yer alması halinde, yurt dışında bulunulan süre zarfında da hastalık veya kaza durumlarında güvence sağlıyor.

Bebekler için de en iyisini sunuyor

Bireysel sağlık sigortası sadece kişilere değil, kişinin ailesine de fayda sunuyor. Poliçe sahipleri, poliçelerine doğum teminatı ekleterek; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında bebek için kaliteli sağlık hizmetlerini çok düşük maliyetlerle karşılayabiliyor.

Doktor ve hastane seçme şansı

Özel sağlık sigortası kapsamında,Hastalık veya kaza durumlarında kendisini kanıtlamış hekimler tarafından tedavi edilme, hastane ve doktoru seçme şansı da sunuluyor.

Vergiden düşme imkanı

Kişinin kendisine ve ailesine yaptıracağı özel sağlık sigortası primlerini vergiden düşme imkanı bulunuyor. Bu sayede kişiler, uygun ödeme seçenekleri ile konforlu bir hizmet alma olanağına sahip oluyor.

Kaynak: Bültenler