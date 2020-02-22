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Özel Sare Anadolu Lisesi Slovakya'da ülkemizi temsil edecek

21 Şubat 2020 tarihinde Osmaniye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Özel Sare Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

22.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:13Özel Sare Anadolu Lisesi Slovakya'da ülkemizi temsil edecek
21 Şubat 2020 tarihinde 'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında 'yi temsil eden Özel Sare Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Tayyip Arslan, Halil Sade, Taner Tunçtan, Abdülbaki Enterili, Burak Ağca, Furkan Mutlu şampiyonada rakiplerine şans tanımayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Özel Sare Anadolu Lisesi atletizm takımı elde ettiği bu önemli başarı ile 18-24 Nisan 2020 tarihleri arasında 'da yapılacak olan Okullar Arası Dünya Kros Şampiyonası'nda(ISF) ülkemizi temsil edecekler.

Kayseri Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici, Okullar Arası Dünya Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Özel Sare Anadolu Lisesi atletizm sporcuları ile antrenörleri Süleyman Altınoluk, Zehra Polat Şarvan, Sezer Şarvan, Sedat Bozbay'ı tebrik ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Slovakya, Osmaniye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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