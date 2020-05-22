(Özel) Sarı çiçeklerle bezenen menderesler görsel şölen oluşturuyor

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle bezenen hali görsel şölen sunuyor.

(Özel) Sarı çiçeklerle bezenen menderesler görsel şölen oluşturuyor
22.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:52
Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle bezenen hali görsel şölen sunuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte açan çiçeklerle sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan drone ile görüntülendi. Ülkenin batısında kavurucu sıcaklar hakim olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğa yeni yeni canlanıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi ve mendereslerin yeşil ve sarı renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı renklerle farklı bir güzelliğe büründüğünü gören doğa fotoğrafçıları da çıktıkları yüksek tepelerden veya drone uçurarak kuşbakışı bir şekilde mendereslerin fotoğrafını çekerek arşivlerine katıyor.

Boş zamanlarını ve tatillerini doğa ve manzara fotoğrafları çekerek değerlendirdiğini belirten fotoğrafçı Abdül Rıdvan Kulu, "Zaman buldukça doğada fotoğraf çekmekten keyif alıyoruz. İlimize ve ilçemize bahar yeni geldi, doğa canlandı. Bugünde Hizan yolu üzerinde mendereslerin arasında sarı çiçeklerin yoğun bir şekilde açtığını gördük. Çok güzel kareler elde ettik. Hem fotoğraf makinelerimiz hem de drone'lerimizle bunları görüntüleyerek kayıt altına aldık. Tatil günlerimizi böyle aktivitelerle değerlendirmek bizi daha çok mutlu ediyor. Bu güzelliklerin herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Güzeldere, Bitlis, Tatvan, Hizan, Güncel, Haber

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