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Sarıyer'de yabani domuz sürüsü caddeye indi

İstanbul'da, kendi habitatında yemek bulamayan domuz sürüsü şehre indi. Domuzlar, bir restoranın yemek artıklarını döktüğü alanda karnını doyururken görüntülendi.

19.10.2019 09:16Sarıyer'de yabani domuz sürüsü caddeye indi

Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban domuz sürüsü gece caddeye indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsünün bir restoranın yemek artıklarını döktüğü alanda yemek yediği görüldü.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yeşillik alanda yiyecek bulamayarak çareyi caddeye inmekte bulan yabani domuz sürüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Aralarında yavruların da bulunduğu sürü burada yemek yedikten sonra tekrar ormana döndüğü görülüyor.


Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

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