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(Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı

Sarıyer'de 25 yaşlarında erkek bir şahıs elbiselerini çıkartıp sahilden denize atladı.

25.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:04(Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı
'de 25 yaşlarında erkek bir şahıs elbiselerini çıkartıp sahilden denize atladı. Bir süre çırpınarak yardım isteyen genç, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşlarında erkek bir şahıs, elbiselerini çıkartıp vatandaşların gözü önünde denize atladı. Gencin "çıkamıyorum" diye çığlık attığını duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin denizden bota alarak karaya çıkarttı. , polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınarak sağlık ekiplerinin nezaretinde ambulansa götürüldü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Sarıyer, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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