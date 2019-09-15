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(Özel) Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi

Sarıyer'de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı.

15.09.2019 09:31(Özel) Sarıyer'de seyyar satıcılar ile zabıtalar birbirine girdi
Sarıyer'de seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin biber gazı kullandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarıyer Kireçburnu sahilinde denetim yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren olaylar sırasında zabıta ekipleri biber gazı kullandı.

Zabıta ekiplerinin biber gazlı müdahalesine seyyar satıcılar tekme tokat ile karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Sarıyer, Zabıta, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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