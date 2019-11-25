Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı - Haber

(Özel) Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı

Sarıyer'de bir bankanın önüne park ettiği çalışır vaziyetteki akaryakıt tankerinin altında tamir yaptığı esnada şafta takılarak feci şekilde hayatını kaybeden adamın ölümünden saatler önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ve fotoğrafları ortaya çıktı.

25.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:58(Özel) Sarıyer'de tankerin altında ölen adamın son paylaşımı ortaya çıktı
'de bir bankanın önüne park ettiği çalışır vaziyetteki akaryakıt tankerinin altında tamir yaptığı esnada şafta takılarak feci şekilde hayatını kaybeden adamın ölümünden saatler önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ve fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen adamın, altında kaldığı tankerin içerisinde çektiği ve "cümleten hayırlı haftalar hayırlı işler dilerim" yazdığı görüldü.

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sertan Demirci, cadde üzerindeki bir bankanın önüne arkadaşıyla birlikte 34 BON 185 plakalı akaryakıt tankeriyle gelmişti. Bir süre sonra araçtan inen Demirci, çalışır vaziyetteki tankerin altına girerek tamir yapmak istediği sırada dönen şafta kapılmıştı. Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından bedeni çıkartılan Demirci, ambulansla hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetmişti.

Son paylaşımı ortaya çıktı

Olayla alakalı çalışma inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlatmıştı. Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Demirci'nin sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımı ortaya çıktı. Demircinin ölümünden saatler önce altında kaldığı tankerin fotoğrafını çektiği ve "cümleten hayırlı haftalar hayırlı işler dilerim" notunu paylaştığı görüldü. Öte yandan Demirci'nin ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildiği son fotoğrafları ise yürekleri burktu. - İSTANBUL

Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:12 Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok
18:12 Ordu'da son bir haftada 30 sürücünün sürücü belgesine el konuldu
18:12 Ordu'da uyuşturucu operasyonları
18:02 "Bizim hastamızı neden erken almadın?" dedi, doktoru darp etti
17:57 Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
25.11.2019 18:18:19