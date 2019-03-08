Özel Sektör Çocuk Bakım Hizmetlerinin Gerekliliği Konusunda Hem Fikir

Kaynak: DHA

– Özel sektörün temsilcileri, kadınların eğitim hayatına katılımının ve kadın istihdamının desteklenmesi için çocuk bakımı ve kreş hizmetlerinin artırılması gerektiğinde fikir birliğine vardı.Global Compact Türkiye, AÇEV, TÜSİAD, UNFPA, UN Women, YANINDAYIZ Derneği işbirliği ile 7 Mart Perşembe günü Alarko Holding ev sahipliğinde "İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi için Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaşması" başlığıyla düzenlenen konferansta, toplumsal cinsiyete duyarlı mali politikaların ve çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik yapılan yatırımların öneminin altı çizildi.Konferansta ayrıca TÜSİAD, AÇEV ve PwC'nin hazırladığı "İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin (Kreşlerin) Yaygınlaştırılması" raporu da tanıtıldı.Konferans sonunda şu değerlendirme yapıldı:"Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme süreci için nüfusun yarısını oluşturan kadınların başta çalışma hayatı olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi ve eşit temsili gereklidir."Eğitim düzeyinin yükselmesiyle kadınların iş gücüne katılma oranı artsa da kadın ile erkek iş gücüne katılma oranları arasındaki fark her eğitim seviyesinde kadınlar aleyhine devam ediyor. Bu durum, kadınların çalışma hayatına girmesinin ve çalışma hayatında kalıcı olabilmesinin önünde eğitim dışında engeller olduğuna işaret ediyor. Araştırmalar göstermektedir ki, çocuk bakımı, kadınların çalışma konusundaki tercihlerinde belirleyici nedenlerden biridir ve çocuk sahibi olduktan sonra kadınlar; kaliteli ve güvenilir çocuk bakım desteği olmadığı için önce geçici sonra da genelde geri dönmeyecek şekilde iş gücünden ayrılıyor."Kadınların iş gücü piyasasına katılımı ve istihdamda sürekliliği için, iş ve özel yaşam uyumunu destekleyici mekanizmaların varlığı vazgeçilmez önemde. Ülkemizde toplumsal kalıp yargıların dönüşmesi, babaların da çocuk bakım sorumluluklarını annelerle eşit bir şekilde üstlenmesi ve kurumsal çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekli. Gerek erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişimin gerekse kadın istihdamının desteklenmesi için kamu ve özel sektöre çok önemli bir rol düşüyor. Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapabilecekleri uygulamalara yol gösteren Kadının Güçlenmesi Pensipleri (WEPs) de çocuk bakım hizmeti konusunda da şirketlerin neler yapabilecekleri konusunda kılavuzluk ediyor."Türkiye'de bakım hizmetleri konusunda çeşitli seçenekleri değerlendiren bütüncül ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir kamu politikası oluşturulmalı, kamunun doğrudan destekleri ve özel sektöre yönelik teşvikler yoluyla kaliteli çocuk bakım ve eğitim hizmetleri yurt çapında yaygınlaştırılmalı. Erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitimi için yapılacak harcamalar, çocuk gelişimini destekleyecek, kadın istihdamını artıracak, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek ve yoksulluğu azaltacak."Bu politika kreşlerin yaygınlaşması için çocuk bakımı, kadın istihdamı ve kamu maliyesi açılarından en etkin politika seçenek ve araçlarını içermeli ve kamu yatırımları için gerekli bütçenin tahsis edilmesini sağlamalı. Bu kapsamda, kamunun belediyeleri ve özel sektörü harekete geçirmek için kullanacağı teşvik ve destek araçlarının da yer alması hem merkezi yönetim üzerindeki yükün paylaşılmasını sağlayacak hem de sektörün kendi dinamikleri içinde gelişmesini destekleyecek. Bu hizmetlerin, ihtiyaç ve taleplerin çeşitliliği gözetilerek ailelere birden fazla seçenek halinde sunulması faydalı olacak." (Fotoğraflı) - İstanbul