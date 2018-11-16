Özel Sektör Kuruluş Personeline Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi

Bilecik
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından, Bilecik'teki özel sektör kuruluş personellerine eğitim verildi.
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, verilen eğitimlerin personellere verimli olacağını ifade etti. Eğitim sonrası kısa bir açıklama yapan Demirel, "İlimizde bulunan özel sektör kuruluşlarında görevli personellerin olası afet ve acil durumlarda hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla Kasım ayı içerisinde planlanan 13 özel sektör kuruluşuna sivil savunma, temel afet bilinci ve yangın konularında eğitim verilmeye başlanılmış olup; eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapılmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesindeki verilecek eğitim ve tatbikatlara yıl içerisinde de devam edilecektir" dedi. - BİLECİK
Bilecik