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Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

Finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri, geçen yıl 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı
Finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri, geçen yıl 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından "özel sektör tahvil borçlanmaları trendi, riskler ve para politikasına" yönelik yayımlanan raporda, finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvillerinin, 2008 küresel finansal krizinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaşarak geçen yıl 13,5 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.
Raporda, finansal olmayan özel sektör şirketlerinin, geçen yıl genişleyici para politikalarına dönülmesiyle rekor miktarda borçlandığı belirtilerek, bu borçların, daha uzun vadelere ve daha düşük kredi kalitesine sahip olduğu vurgulandı.

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Kaynak: AA

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