Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 201.7 milyar dolar

Özel sektörün Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borcu (ticari krediler hariç) 2018 yıl sonuna göre 3 milyar dolar azalarak 12.4 milyar dolara, aynı dönemde uzun vadeli dış borçları da 7.8 milyar dolar azalarak 201.7 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59.5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı uzun vadeli dış borç stoku 5.1 milyar dolar azalarak 29.5 milyar dolara gerilerken, bankacılık dışı finansal kuruluşların kısa vadeli dış borç stoku 2 milyar dolar azalarak 3.7 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 890 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 474 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borçlar kapsamında, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azalışla 7.7 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 431 milyon dolar azalışla 2.9 milyar dolara geriledi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8.6 milyar dolar azalarak 136.8 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3.1 milyar dolar azalarak 11.9 milyar dolara geriledi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 201.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47.6'sını finansal kuruluşların, yüzde 52.4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72.9'unu finansal kuruluşların, yüzde 27.1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 201.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.2'sini dolar, yüzde 34.4'uünün euro, yüzde 3.9'unun lira ve yüzde 1.5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47.6'sının dolar, yüzde 33'ünün euro, yüzde 19.2'sinin lira ve yüzde 0.2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kaynak: DHA