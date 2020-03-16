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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ocakta 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolara azalarak 189,8 milyar dolar oldu.

16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:55
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ocakta 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolara azalarak 189,8 milyar dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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