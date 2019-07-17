Özel sektörün yurtdışı kredisi azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Mayıs sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,0 milyar dolar azalarak 204,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,4 milyar dolar azalarak 12,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,0 milyar dolar azalarak 204,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,4 milyar dolar azalarak 12,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,4 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar artışla 30,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 202 milyon dolar artarak 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 854 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 966 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalışla 7,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 491 milyon dolar azalışla 2,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8,0 milyar dolar azalarak 137,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 204,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'unun dolar, yüzde 33,9'unun euro, yüzde 3,8'inin Türk lirası ve yüzde 1,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 48,4'ünün dolar, yüzde 33,4'ünün euro, yüzde 18,0'ının Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 204,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 51,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 27,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 58,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA