Özel Sektörün Yurtdışı Kredisi Eylül'de Azaldı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:22



15 Kasım 2018 Perşembe 10:22

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 2017 yılsonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,3 milyar dolar azalarak 216,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2 milyar dolar azalarak 16,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Eylül ay özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Buna göre; Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yılsonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,3 milyar dolar azalarak 216,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2 milyar dolar azalarak 16,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 419 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 666 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 892 milyon dolar azalışla 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 533 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalışla 11,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 229,4 milyon dolar artışla 3,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,3 milyar dolar azalarak 150,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,9 milyar dolar azalarak 14,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 216,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,3'ünün dolar, yüzde 34,7'sinin euro, yüzde 3,4'ünün Türk lirası ve yüzde 1,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 46,5'inin dolar, yüzde 34,1'inin euro ve yüzde 19,3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,1'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 216,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,6'sının finansal kuruluşların, yüzde 51,4'ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 16,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 23,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL