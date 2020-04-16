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Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor

Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarda vatandaşların ve pazarcıların sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

16.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:17

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin önemi uzmanlar tarafından sürekli vurgulanırken; Bursa 'da sokak aralarına kurulan pazarlarda vatandaşların ve pazarcıların sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması koronavirüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıyor. Haftanın her günü başka bir bölgeye kurulan pazardaki tehlike kameralara da yansıdı.

SEMT PAZARLARINA RAĞBET ARTTI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir çok AVM'nin kapalı olması, süper marketlerin de sosyal mesafeyi koruma adına belirli sayıda müşteriyi içeriye almaları ve kasa önlerinde oluşan uzun kuyruklar vatandaşları mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarını tercih etmelerine sebep oldu.

Bursa'daki semt pazarında sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMUYOR

İlgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların pazarda alışveriş yaparken maske ve eldiven takmadığı sosyal mesafe kuralına da riayet etmedikleri görülüyor. Pazarcı esnafının da 3 metre kuralına dikkat etmedikleri belirlendi.

Bursa'daki semt pazarında sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti

YAKIN MESAFEDE ALIŞVERİŞ

Şehir merkezinde bir çok mahallede sokak aralarına kurulan pazarlar drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve pazarın içerisinde birbirleriyle yakın mesafede alışveriş yapmaya çalıştıkları görüldü.

Bursa'daki semt pazarında sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti
Bursa’da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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