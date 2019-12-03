Haberler » Güncel » 'Özel' sergi - Haber

'Özel' sergi

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulunda eğitim gören 'özel' öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan bir sergi açıldı.

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:13'Özel' sergi
'un ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulunda eğitim gören 'özel' öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan bir sergi açıldı.

3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Samsun Medicana Hastanesi farkındalık oluşturmak amacıyla Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulu ile birlikte ortak bir çalışmaya imza attı. Özel Eğitim Okulunda bulunan öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı yaklaşık 150'ye yakın el sanatı ürünler, Medicana Hastanesinde sergilendi. Sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Serginin açılışında konuşan Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulu Müdürü Ayhan Aşkın, "Okulumuzun öğrencileri ve öğretmenlerimiz birlikte bu ürünleri yapıyorlar. Bu bir farkındalık oluşturmaktır. Bu sergiyle, öğrencilerimizin bir şeyler yapabildiğini anlatabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Hastane olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Hastane Kurumsal İletişim Sorumlusu Meral Kıvırcı ise "3 Aralık Engelliler Günü bizim için çok önemli bir gün. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu düşünüyoruz ve engelleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Dünya Engelliler Günü, Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı - Haber
18:27 Zonguldak parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
18:23 CHP'li heyetten Demirtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Haber
18:23 Engelliler Günü'nde engellileri unuttular - Haber
18:22 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:37:05