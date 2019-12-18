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(Özel) Sevginin gücü felci yendi

Bursalı hayvansever, sahiplendiği felçli köpeği yeniden yürüttü.

18.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:26(Özel) Sevginin gücü felci yendi
Bursalı hayvansever, sahiplendiği felçli köpeği yeniden yürüttü.

Uzun yıllar köpek fobisi olan Banu Baltacı, 9 yıl önce ilk köpeğini sahiplenerek köpek korkusunu yendi. Bundan sonra köpeklere ayrı bir sevgi besleyen Baltacı, köpeği olmadan dışarı çıkamaz duruma geldi. 6 ay önce sokakta görüp sahiplendiği Bıdık ismini verdiği köpek, kısa süre sonra felç olarak yürüyememeye başladı. Bu köpeği uzun süre bebek arabasında her gün gezdirmeye başladı. Baltacı, Bıdık'a ayrı ilgi ve alaka göstermeye başlayarak köpeğinin 6 ay sonra yürüteç sayesinde ilk adımlarına atmasına vesile oldu. Özel yaptırılan yürüteç sayesinde arka ayakları adım atmaya başlayan sevimli köpek, hayırseverlerin desteğiyle 'da göreceği fizik tedaviyle yürüteç olmadan yürüyeceği günü bekliyor.

Köpeğinin sahiplendikten sonra gençlik hastalığına yakalanıp felç olduğunu ifade eden Banu Baltacı, "Bundan 6 ay önce Bıdık'la sokakta karşılaştık. Başı boş geziyordu. Bıdık'ı biz aldık, kısırlaştırmasını yaptık. Özel veterinere götürdük. Yapılan test sonucunda gençlik hastası çıktı. Veterinere götürdükten birkaç gün sonra titremeleri başladı. Biz de onu hayatta tutmaya çalıştık. Çok şükür hayatta kaldı, ama maalesef felç kaldı. 4 ayağa ve boynu tutmuyor. Ama içimde bir umut vardı. İstanbul'da bulunan hayvanlara fizik tedavi hizmeti veren kliniğe götürdük. Bu tedaviyi hayvan severlerden destek isteyerek yaptırdım. Yardımseverlerin desteğiyle yürüteç alındı ve Bıdık ilk adımlarını arka ayaklarıyla atmaya başladı. 4 ayağının da yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım. Bunun için insanlardan yardım istedim. İnşallah gelecek yardımlarla birlikte iyileşip yürüyebilecek" dedi. - BURSA

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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