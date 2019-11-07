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(Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

Beylikdüzü-Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.

07.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:08 (Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada
Beylikdüzü- Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kameralara yansıdı.

Beylikdüzü- Cevizlibağ hattında çalışan metrobüsün sevimli yolcusu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi durağından metrobüse binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Köpeğin metrobüste uzanarak rahat bir şekilde yolculuk yaptığını gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra ilgiyle izledi. Sevimli köpeğin Cevizlibağ istikametinde devam eden yolculuğu kameralara da yansıdı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Cevizlibağ, Güncel

Kaynak: İHA

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