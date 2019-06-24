24.06.2019 10:25
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(Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında

(Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul boğazında

İstanbul Boğazı'nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü,görsel şölen oluşturdu.

İstanbul Boğazı 'nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü,görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle belgesel filmlerini aratmayan yunus balıklarının şovu renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli yunuslar, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu.

Görüldüğünde insanların yüzünde tebessüm oluşturan yunus balıkları, İstanbul boğazında havadan görüntülendi. Yunusların, Ayasofya ve Sultanahmet Camii manzarasında kıyıya yakın yüzerken ki görüntüsü, belgesel filmlerini aratmadı. Yunus balıklarının dans edercesine birbirleri ile yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Turistlerin ilgi odağı oldular

Sarayburnu açıklarına gelen yunuslar ise, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Bir çok kişi cep telefonu ile yunusların geçişini kayıt altına aldı. Karaya yaklaşan yunus balığının adeta etrafı izliyormuşcasına sahile doğru bakması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süre Sarayburnu açıklarında gözüken yunus balıkları ardından gözden kayboldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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