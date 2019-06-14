14.06.2019 13:05
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(Özel) Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

(Özel) Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

5 karayolu Sefaköy rampasında seyir halindeki bir otobüs alev aldı.

E-5 karayolu Sefaköy rampasında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüsten yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy rampasında Avcılar istikametine seyir halinde olan özel halk otobüsü bir anda alev aldı. Otobüsün motor kısmından yükselen alevleri gören vatandaşlar hemen otobüsü boşalttı. Yangını gören çevredeki bir otelin çalışanları ile diğer sürücüler yardıma koştu. Otel çalışanları ve sürücüler yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle oluşan trafikten dolayı zor anlar yaşadı. Trafikten dolayı yaşanan aksamanın ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri otobüsün LPG'li olması nedeniyle yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçmek için çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler otobüsün patlama ihtimaline karşı güvenliği sağladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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