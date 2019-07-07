07.07.2019 11:13
Haberler» Güncel» Haber

(Özel) Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve

(Özel) Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve

Bursa Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor.

Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 30 dereceyi bulduğu Bursa'da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor. 206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi ve 121 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirleri babun, ayı ve tapirler, sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile besleniyor. Hayvanat bahçesinde çalışan görevliler özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, hayvanların buzlu meyve ile beslenme saatine denk geldikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:43   Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
12:42   İSTANBUL- SANCAKTEPE'DE REFÜJÜ AŞIP TAKLALAR ATAN ARAÇ KAMERADA
12:40   15 tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
12:40   YPG'nin SDG oyunu devam ediyor
12:40   GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü
12:39   IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu
12:38   Güneydoğu'da binlerce çocuk "güven"le yüzme öğreniyor