Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi.

21.08.2019 12:12 (Özel) Şiddetli gök gürlemesi yürekleri ağza getirdi
İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraca kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:20   Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgasındaki 18 kişi adliyeye sevk edildi
13:18   Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi
13:16   Nurdağı'nda düğünde kavga: 9 yaralı
13:15   - Gazeteci kayınpederini öldüren sanığa 37 yıl 6 ay hapis
13:13   İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı
13:13   Fikirtepe metrobüs alt geçidini su bastı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.
13:12   Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 9 gözaltı