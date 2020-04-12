Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler

Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması nedeniyle, vatandaşlar bir benzin istasyonun marketine akın etti.

12.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:30
(Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler
Beyoğlu 'nda sokağa çıkma yasağından dolayı marketlerin kapalı olması nedeniyle, vatandaşlar bir benzin istasyonun marketine akın etti. Polislerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diyerek karşılık verirken, yaklaşık 30 kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentteki marketler kapanmıştı. Beyoğlu'nda yaşayan vatandaşlar Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunun market bölümünün açık olduğunu öğrenince, istasyona akın etti. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Sigara almak için geldiler ceza yediler

İhbar üzerine benzin istasyonuna gelen polis ekipleri, 'Sokağa çıkma yasağı var, neden çıktınız?' diye sorunca vatandaşlar, 'Sigara ihtiyacı için geldik' diye cevap vererek beklemeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri benzin istasyonuna gelerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 30 kişiye bin'er lira cezai işlem uyguladı.

Polis sosyal mesafeye uygun bir şekilde vatandaşları kuyruğa geçirdi

Polis ekipleri vatandaşların virüse karşı korunmaları için sosyal mesafeye uygun bir şekilde benzin istasyonu içinde kuyruğa geçirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara sürekli olarak birbirlerine yaklaşmamaları ve uzak durmaları yönünde uyarılardı bulundu. Vatandaşların benzin istasyonunda oluşturduğu yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Sigara almak için geldikleri benzin istasyonunda ceza yediler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: Evde kalan mahalle sakinlerine balkondan moral konseri veriyor - Haber 19:00: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI GÖZALTINA ALINDI - Haber 19:00: Denizli'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Haber 18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber