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(Özel) Silahıyla oynarken kızını vuran baba serbest bırakıldı

Avcılar'da iddiaya göre, ruhsatsız silahını oynarken yanlışlıkla kızını vuran baba, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

25.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:01(Özel) Silahıyla oynarken kızını vuran baba serbest bırakıldı
'da iddiaya göre, ruhsatsız silahını oynarken yanlışlıkla kızını vuran baba, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Baba Fetih K.'nın olayın hemen ardından verdiği röportajda kızının yorgun mermi sonucu vurulduğunu söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün 13.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, silahını temizleyen baba, 3 yaşındaki Evin B.K.'yi karnından vurarak yaraladı. Olay sonrası kızını kucağına alan baba Fetih K., Avcılar'da özel bir hastaneye götürdü. Minik Evin'in ilk müdahalesinin ardından hastane çalışanları olayı polis ekiplerine verdi.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri baba Fetih K.'ye olayın nasıl geliştiğini sordu. Fetih K. kızıyla markete giderken nereden geldiği belli olmayan 'Yorgun mermi' kurbanı olduğunu ifade etti. Telefonda ise baba, annesiyle balkonda bulunduğu sırada düğün konvoyundan ateş edilmesi sonucu olduğunu söyledi.

ekipleri babanın verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler babanın ifadesi doğrultusunda olayın gerçekleştiği bölgede çalışmalarını sürdürdü. Olayın yaşandığı iddia edilen sokakta herhangi bir kan izine rastlayamayan polis, babayı gözaltına aldı. Evde silahını temizleyen babanın silahı yanlışlıkla ateş alarak minik Evin'i karnından yaraladığını itiraf etti. Gözaltına alınan baba savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kızını yanlışlıkla vuran baba Fetih K.'nın olayın hemen ardından verdiği röportajda kızının yorgun mermi sonucu vurulduğunu söylediği de ortaya çıktı.

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Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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