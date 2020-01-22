(Özel) - Silahla dehşet yaşatan sanık hakim karşısında

Şişli'de çıkan bir kavgada tabancayla rastgele ateş açan ve yoldan geçen Kubilay Yıldız'ı yaralayan sanık Emre Mor, 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Tahliyesini isteyen sanık, korkutmak amacıyla silahla ateş açtığını kaydetti.



İstanbul Şişli'de 13 Kasım 2019 tarihinde karıştığı kavga esnasında evine gidip silah alarak kavgaya dönen ve çevreye rastgele ateş eden Emre Mor'un yoldan geçen Kubilay Yıldız'ı yaralamasına ve kavga ettiği Hakan Özhan'a ateş etmesine ilişkin 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Olası kastla silahla yaralama' suçlarından 6 yıl 4 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Mor ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık ortaokul mezunu olduğunu ve çalışmadığı için aylık gelirinin olmadığını kaydetti.



"Çatıya çıkıp silah aldım"



Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin doğru olduğunu ve tekrar ettiğini beyan eden sanık Emre Mor, "O gün 3 arkadaşımla yemek yiyecektik. Bu sırada arkadan bir arabanın korna çaldığını duydum. Baktığımda Hakan Özhan araçtan indi. Onun abisi Doğukan'ın dükkanına ara sıra yardıma gidiyorduk. Bizden bir daha dükkana gitmemizi istedi. Nedenini sorduğumda kız arkadaşının kıskandığını söyledi. Benim kız arkadaşım hakkında abuk subuk bir şey söylediği izlenimi edindim. Bana bir yumruk attı. ben yine karşılık vermedim. Oradan geçen bir motorun arkasına atlayıp eve gittim. Çatıya çıkıp silah aldım" şeklinde konuştu.



"Korkutmak amaçlı ateş ettim"



Evden silah aldıktan sonra olay yerine geri gittiğini söyleyen sanık Mor, "Beni bulmasalar bile amcamın dükkanına bu kişiler zarar verebilirdi. Aşağıya indiğimde üçü beraber arabadan inmiş bana doğru yürüyorlardı. Yanındaki kişileri tanımıyorum. Silah elimde görünür bir vaziyetteydi. Yaklaşmamasını söyledim, üzerime gelmeye devam ettiler. Korkutmak amacıyla hedef göstermeden 4 el ateş ettim. Üzerime gelmeye devam ettiler. Korkarak silahı elimden attım. Sonra da üçü bana saldırdı, darp edildim akabinde kaçtım. Aileme de saldırmışlar" ifadelerini kullandı.



"Sanığı savcılığa kendim teslim ettim"



Duruşmada sanığın beyanlarına katıldığını beyan eden avukatı Muhittin Yüzüak, "Müvekkil kendisini korkutma saiki ile hareket etmiştir. Kendisi ile hiçbir husumeti bulunmayan Kubilay Yıldız isimli kişi yaralanmıştır. Müvekkilim de bu sonucu istememektedir. İlkin adli kontrol verilince bütün imzaları atılmıştır. Bu gözetilerek tahliyesini isteriz. Hatta yeni rapor çıkınca sanığı savcılığa kendim teslim ettim" diye belirtti.



Müşteki avukatı görevsizlik talep etti



Davaya katılma taleplerinin bulunduğunu kaydeden Kubilay Yıldız'ın avukatı Bengisu Şenparlak, "Kamera görüntülerimiz sabittir. Ayrıca müvekkilim hayati tehlike geçirmiş, bir organı alınmıştır. Bununla beraber dosyada öldürmeye teşebbüs olduğu için mahkemenizin görevsiz olduğunu düşünüyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederiz" ifadelerini kullandı.



Mahkeme, müşteki Kubilay Yıldız'ın suçtan zarar görmesi nedeniyle davaya katılma talebini kabul ederek, duruşmaya katılmayan diğer müşteki Hakan Özhan'ın bir sonraki celse sonra getirilmesine hükmetti. Adli Tıp Kurumu raporu ve görüntü izleme tutanağına ilişkin görevsizlik talebinin reddine karar veren mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA