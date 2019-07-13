13.07.2019 14:37
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(Özel) Silivri köy yolunda kaza: 2 yaralı

(Özel) Silivri köy yolunda kaza: 2 yaralı

Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Silivri köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, İtfaiye ekipleri de yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi.

Kaza, öğle saatlerinde Silivri'nin Fener mahallesi Sinekli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yolunda hızla ilerleyen hafif ticari araç ve otomobil araç kafa kafaya çarpıştı. Otomobil içinde bulunan Nezih Demirtaş ve Zehra Simitçi araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gören Hasan Arızman, "Piknikten geliyorduk, kafa kafaya çarpıştılar, Kadın sıkışmış ayağından kanlar geliyordu. Şoförün göğsünde kırık olabilir diye boyunduruk taktılar" dedi.

Öte yandan, olay yerine gelen İtfaiye görevlileri de yola savrulan araç parçalarını suyla temizledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa

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