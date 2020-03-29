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(Özel) Silivrili fırıncıdan işten çıkartılanlara ekmek ücretsiz

Silivri'de bir fırıncı, örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara 30 gün boyunca ekmekleri ücretsiz vereceğini duyurdu.

29.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:58
(Özel) Silivrili fırıncıdan işten çıkartılanlara ekmek ücretsiz
Silivri 'de bir fırıncı, örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara 30 gün boyunca ekmekleri ücretsiz vereceğini duyurdu.

Silivri Yeni Mahalle'de faaliyet sürdüren fırının sahibi Kemal Demirtaş ve ağabeyi Murat Demirtaş, korona virüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan gündelik işçiler ve vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak örnek bir uygulama başlattı. Fırınlarının camına, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Covid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımızın 30 gün boyunca ekmek ihtiyaçları ücretsiz karşılanacaktır' yazısı asan işletmecilerden Kemal Demirtaş, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi.

"Umuyorum ki kampanya bütün meslektaşlarımıza örnek olur"

Korona virüs salgınından önce işletmelerinde yine 'askıda ekmek' uygulaması ile gönüllü vatandaşların da desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Demirtaş, "Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız işinden oldu. Bu vatandaşlarımıza bir nebze faydamız dokunursa ne mutlu bize. Böyle bir durumda her şeyi devletten beklememek gerekir. Birçok insanımız şu anda 'evde kal' çağrısına uyuyor. Bizde elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu kampanya tüm meslektaşlarımıza örnek olur. Umuyoruz ki fırsatçılara fırsat vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz" dedi.

Murat Demirtaş da, "Amacımız, devletimizin, milletimizin ihtiyacı olduğu bu sıkıntılı dönemde az da olsa faydamız olursa mutlu olacağız. Her şeyin ve herkesin eşitlendiği şu günlerde en küçük bir yardımımız dokunacaksa bu bizi mutlu edecektir. Bu saatten sonra reklam boş iş, ihtiyacı olana olanların dağıtma zamanı şu zaman. Allah buyurmuş ki 'Sizin mallarınızda ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır. Şu an dağıtmanın zamanıdır, iş işten geçtikten sonra dağıtmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

"Bu da Türk milletinin birlik ve beraberliğini gösteriyor"

Fırının müşterilerinden Hakan Apçi, "Allah razı olsun. Sağ olsunlar, bende özel sektör çalışanıyım. Bende işime gitmek zorundayım. İşini kaybetmiş birçok insan da tanıyorum. Sağ olsunlar böyle esnaflarımız var. Bu da Türk milletinin birlik ve beraberliğini gösteriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Demirtaş, Yeni Mahalle, Silivri, Güncel

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