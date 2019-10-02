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Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı

Bursa'da evine sipariş getirmeyen dükkan sahibine sinirlenen kişi, eline geçirdiği balta ile dükkanın camlarını kırıp çalışanlara saldırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

02.10.2019 09:56

Bursa'da evinin 10 kilometre uzaklığında bulunan bir dönerciden yiyecek sipariş eden bir kişi adresine yemek getirilemeyeceğini öğrenince eline aldığı balta ile önce dükkanın camlarını kırdı, iş yerindeki elemanları döverek kaçtı. İş yerinin basılması camların baltayla kırılması güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay şehir merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gözlüklü Levent lakaplı bir kişi evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan bir dönerciden yarım ekmek döner istedi. Dükkanda çalışan personel mesafenin çok olduğunu belirterek, oraya sipariş gönderemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şüpheli eline aldığı balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını daha sonra dükkanda çalışan elemanları darp etmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dükkanın camlarını kıran ve elemanları dövüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

"Evine sipariş gelmedi" diye eline balta alıp dönerciye saldıran şüpheli önce dükkanın camlarını daha sonra elemanları dövdü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin elinde balta ile geldiği önce dışarıda bulunan camların tamamını balta ile kırdığını daha sonra içeriye girerek telefon başında sipariş alan elemanı tekme tokat dövdü.

Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(40)
ZİZOU:Arpası fazla gelmiş
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ANTMKQ:FARKINDA MISINIZ SON 20 YILDA MANYAKLAR ARTTI NEDEN ACABA ?
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ÜSEYİN ALİ:ğüzel ülkemin sabrı kalmamış bitmiş kardeşlerim bende yemek işiyle mucadele ediyorum zor çok zor evinde karısına yumurta kırdıramayanlar bir bardak suyu bardağa koyamayan adı bayanlar ahkem kesiyorlar yazık bir lokma ekmeği bulamayan var ğün ğelir ekmeğe muhtac olacaksınız allahım hepimizi ıslah etsin inşallah
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AHMET:bunu bir yerde yakalayıp, allah yarattı demeyecekler, bak eşek sudan gelecek, fakat bu dayak yemeye devam edecek. o zaman hanyayı konyayı görür. devlet adam gibi devlet olsa bunun gibi densizleri bir gün yaşatmaz.
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0131:dönerci sabirli adammis, normalde onu döner §i§ine gecirip atesin karsisina asmasi lazimdi. . . . . piskopat beyinsiz mahlugu. . . . .
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KRAL:madem oraya kadar olay çıkarmaya gelebiliyorsun, o zaman git bi zahmet oradan al yemeğinide
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İNSAN:Bu dediğiniz insan için bir eylem
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ADANAA:Türkiye deki adaletten çekinmediği için gönül rahatlığıyla yapıyor. . .
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ÖMER TURAN:garip iş bana yapsa onu döner şişine oturrup dönderirdim
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ASLANSARAY:Ha simdi ozaman adalet isler kardes.
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