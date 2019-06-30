30.06.2019 11:29
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(Özel) Şişli'de feci kaza trafiği kilitledi

(Özel) Şişli

İstanbul Şişli'de kontrolden çıkan araç, refüjü aşarak karşıdan gelen bir araca çarptı.

İstanbul Şişli 'de kontrolden çıkan araç, refüjü aşarak karşıdan gelen bir araca çarptı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taksim istikametinden Mecidiyeköy istikametinde gitmekte olan 34 HA 1484 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjü de aşan araç, karşı şeritten gelen 34 BY 0419 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralanmazken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen çekicinin kazaya karışan araçları kaldırması ile trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul , Şişli , 3. Sayfa

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