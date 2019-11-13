Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı - Haber

(Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı

Şişli'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

13.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:41(Özel) Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
'de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

Şişli 'de sabah 8.10 sıralarında yabancı uyruklu adam kız arkadaşıyla yürürken, bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra şahıs yanında taşıdığı bıçağını çıkartarak, yabancı uyruklu adamı sol omzundan yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. - İSTANBUL

Harbiye, Sabah, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:36 Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
10:34 İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 11 tona yakın ürün ele geçirildi
10:18 İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada
10:13 İstanbul'daki konsolosluk görevlisinin katilini Adana polisi yakaladı
10:17 Pendik'te patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu kamerada
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
18:41 Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:36:49