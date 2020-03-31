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(Özel) Soğukkanlılığın böylesi

Eskişehir'de Ahmet Bozkurt isimli vatandaşın 5 bin lira değerindeki bisikletinin güpegündüz saniyeler içerisinde çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

31.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:43
(Özel) Soğukkanlılığın böylesi
Eskişehir 'de Ahmet Bozkurt isimli vatandaşın 5 bin lira değerindeki bisikletinin güpegündüz saniyeler içerisinde çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete uğrayan Ahmet Bozkurt, bisikletini görebileceği bir alana bıraktı. Marketten çıktığında o anki dalgınlıkla bisikletini unutan Bozkurt, ertesi gün tekrar geldiğinde bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Yakında bulunan bir güvenlik kamerasını inceleyen talihsiz vatandaş, kamera kayıtlarında bisikletinin bir şahıs tarafından çalındığını gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin saniyeler içerisinde bisikleti alarak uzaklaştığı görülüyor. Olayın ardından sıcağı sıcağına polis ekiplerine ihbarda bulunan Bozkurt, 5 bin lira değerindeki bisikletinin bulunmasını istiyor.

"Saniyeler içerisinde bisikleti alıp gitti"

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Bozkurt, bisikletine kavuşmak istediğini söyledi. Bozkurt, "Göz göre göre böyle bir ortamda hırsızlık yapılması çok ilginç. Her yerde kamera var. Polislerin bu işin peşine pek düşmemiş olmaları da beni şaşırtıyor. Anında ertesi gün gidip söyledim. Bisikletimi alan kişinin tavırları oldukça sakin, hiç korkar hali yok. Aşağı yukarı 6-7 saniye içerisinde bisikletimi alıp gidiyor. Hırsızın yakalanmasını istiyorum. Bisikletime de kavuşmak istiyorum. Benim için maddi, manevi değeri var" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Bozkurt, Eskişehir, 3. Sayfa
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