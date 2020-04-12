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(Özel) Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar

Denizli'de devam eden sokağa çıkma yasağından bunalan 3 genç, yasaktan dolayı dışarı çıkamayınca çareyi oturdukları 6 katlı binanın çatısına çıkıp çekirdek yemekte buldu.

12.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:24
(Özel) Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar
Denizli 'de devam eden sokağa çıkma yasağından bunalan 3 genç, yasaktan dolayı dışarı çıkamayınca çareyi oturdukları 6 katlı binanın çatısına çıkıp çekirdek yemekte buldu.

İlginç olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 1328 Sokak üzerindeki 6 katlı binada yaşandı. Sokağa çıkma yasağı yüzünden dışarı çıkamayan 3 genç, evlerinde bunalınca çareyi binalarının çatısına çıkmakta buldu. Binanın çatısına çıkıp oturan gençler yanlarına aldıkları çekirdeği de yemeğe başlayıp koyu bir sohbete tutuştu. Gençleri çatıda gören çevre sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şaşkınlıkla birlikte bazı vatandaşlar ise gençlerin yaptıkları hareketi tehlikeli görerek eleştirmekten kendilerine alıkoyamadı.

Öte yandan, gençler kendilerini drone ile görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına da el sallamayı da ihmal etmedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Genç, Güncel
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