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(Özel) Sokağa çıkma yasağı olan 19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı

Denizli'de çok sayıda trafik ve asayiş polis ekibinin katılımı ile 'korona virüs tedbirleri kapsamında' 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'seyahat kısıtlaması' denetimleri yapıldı.

10.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:36
(Özel) Sokağa çıkma yasağı olan 19 yaşındaki ikizler polis denetimine takıldı
Denizli 'de çok sayıda trafik ve asayiş polis ekibinin katılımı ile 'korona virüs tedbirleri kapsamında' 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'seyahat kısıtlaması' denetimleri yapıldı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı denetimlerde minibüste yakalanan 19 yaşındaki ikiz gençlerin arasında geçen diyalog ise kameralara yansıdı.

Yurt genelindeki korona virüs tedbirleri Denizli'de de büyük bir titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Denizli-Antalya kara yolunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'seyahat kısıtlaması' denetimleri yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar kontrol edilirken, araçlarda camlara film çekilmesi gibi mevzuata aykırı hareket eden sürücülere de cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşlar hakkında da tutanak tutuldu.

"Nöbetleşe çalıştığım için izin almak hiç aklıma gelmedi"

Mevzuata aykırı olarak otomobillerinin camlarını film ile kapatan vatandaşlara ceza kesilirken, filmler ise söktürüldü. Köyde yaşayan 67 yaşındaki annesini alarak evine getirirken yakalanan Ümmühan Gündüz, "Yasak olduğunu biliyorum ama yasaktan önce köydeki evlerine gitmişlerdi. Asıl ikametleri Denizli'de. Evin içinden aldık. Arabaya bindik arabandan tekrar eve gidiyoruz. Nöbetleşe çalıştığım için izin almak hiç aklıma gelmedi. Bugün de izinli olduğum için almaya gittim zaten" dedi.

"Dağa gitmenin sıkıntı olacağını bilmiyordum"

Kuzugöbeği mantarı toplamak için ormanlık alana giden vatandaşlardan Mustafa Öner'e, yanında sokağa çıkma yasağı bulunan oğlundan dolayı tutanak tutuldu. Ormanlık alanda korona virüsün olmayacağını iddia eden vatandaş, "Dağa gitmiştik. Dağa gitmenin sıkıntı olacağını bilmiyordum. Temiz hava dağda ne olabilir ki. Biz de bu tarafta oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki gençler polisin dikkatinden kaçmadı

Denetimler esnasında durdurulan bir minibüste ise 19 yaşındaki ikiz kardeşler son anda fark edildi. Gençleri aracın içinde gören polis ekipleri kendileri için sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatıp tutanak tuttu. Çalıştıkları inşaattan döndüklerini söyleyen ikizler ise durumu polis ekiplerine anlatmaya çalıştı.

Tutanak tutulmasının ardından ikiz kardeşlerden biri kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanına dışarıda olma gerekçelerini anlatırken, kardeşi ise duruma sinirlenerek kardeşini sert bir dille uyardı. İkiz kardeşler arasında geçen diyalog ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, 3. Sayfa
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