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(Özel) Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı

Altındağ Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından kurulamayan semt pazarları nedeniyle ürünleri ellerinde kalan pazarcı esnafı için Beşikkaya Pazar Yeri'ni açtı.

13.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:06
(Özel) Sokağa çıkma yasağı sebebi ile elde kalan ürünler için semt pazarı açıldı
Altındağ Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından kurulamayan semt pazarları nedeniyle ürünleri ellerinde kalan pazarcı esnafı için Beşikkaya Pazar Yeri'ni açtı.

Korona virüs sebebi ile sokağa çıkma yasağı kararının ardından yasağın olduğu günlerde semt pazarı kurulamayınca esnafın ürünlerinin ziyan olmaması için çözüm üreten Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Pazar Yeri'ni açarak ürünlerin satılmasını sağladı. Ayrıca pazar yerinde Altındağ Belediyesi ve Ankara Pazarcılar Odası tarafından "Gönül Köprüsü" tezgahı açılarak, ihtiyaç sahiplerinin alacağı ürünler koyuldu. Yapılan bu uygulamanın önümüzdeki günlerde Altındağ sınırları içerisinde bulunan tüm semt pazarlarına yayılması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ürünlerinin ellerinde kaldığını dile getiren pazar esnafı Murat Ataş, "Öncelikle bizleri mağdur etmediği için Altındağ Belediyemize teşekkür ediyoruz. İki gündür sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı çalışamıyorduk. Bu sebepten elimizde kalan mallarımız vardı. Altındağ Belediyesi tarafından normalde pazar günleri kurulması gereken Beşikkaya Semt Pazarı, Pazartesi kuruldu" ifadelerini kullandı.

Ürünler ile vatandaşa hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen pazar esnafı Erdinç Eker ise, "Cumartesi ve pazardan kalan mallarımız vardı. Mağdur olmamamız için pazarımız açıldı. Elimizden geldiğince mallarımız ile halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizleri mağdur etmediği için Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, Güncel
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