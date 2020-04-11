Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi

31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili ilk cezalar Esenyurt'ta kesildi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının kararını ihlal edenlere 389'ar TL para cezası kesti.

11.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:45

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ilk cezalar yazılmaya başladı. Esenyurt 'ta meydana uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan kişilere 389'ar lira para cezası yazdı.

Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı.

389'AR TL PARA CEZASI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

SOYLU: PARA VE HAPİS CEZASI UYGULANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanacağını söyledi.

Soylu, "Türk Ceza Kanunu'nun 175. Maddesi açık 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası var. Hem Hıfzıssıhha Kanunu'na göre hem de İller İdaresi Kanunu'na göre 3bin 186 TL'ye kadar para cezası söz konusu. Hem hapis cezası hem de para cezası var ama bunları söylemenin anlamı yok. Çünkü bu cezaya yönelik bir durum değil. Bu salgının yayılmasını önleme için vatandaşlarımızın uyması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389’ar lira para cezası kesildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel

İlgili Haberler

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli olduBaşta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacakSokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyorHarita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacakVatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (3)
BU BENİM HALKIM:çok ceza kesilen olur, , Türk milletiyiz biz öyle hapis falan kalamayız, , VİRÜS kanun yasa ceza yasaklarda neymiş ? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi polis bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım verilecek cezaları evlerde oturamam sokaklara taşarım. . . !
Cevap Yaz 0 0
CRAZY:Ne bicim milletiz yaa hala sokaga cikiyoruz para bol valla
Cevap Yaz 1 5
YANDAŞ:Ne güzel işte hükümete gelir kapısı
Cevap Yaz 5 1

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
’Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?’ Haberler
"Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?"
Haberler ›› 3. Sayfa ››Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:04: İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı - Haberler 10:55: Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu - Haberler 10:51: Yanomami Kabilesinde Koronavirüs Nedeniyle İlk Ölüm Gerçekleşti - Haberler 10:51: Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı - Haberler 10:50: Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı