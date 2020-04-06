Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Sporcu aileden karantina günlerinde "Online ders"

Yeni tip korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan eski milli kick boksçular Hasan Fahri Şen ve eşi Ayfer Şen kendileri gibi sporcu olan çocuklarıyla evlerinde spor yaptığı o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

06.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:59
(Özel) Sporcu aileden karantina günlerinde
Yeni tip korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan eski milli kick boksçular Hasan Fahri Şen ve eşi Ayfer Şen kendileri gibi sporcu olan çocuklarıyla evlerinde spor yaptığı o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Sporcu ailenin online derslerine milli sporcular Emine Arslan, Duygu Turan gibi birçok vatandaş da destek verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerinde etkili olan yeni tip korona virüsün Türkiye'de ölümlere neden olmasının ardından birçok alanda önlemler alındı. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken bu çağrıya uyan birçok kişi, ev hallerini sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladı. Bunlara bir örnek de kick boksta elde ettiği başarılarıyla göğsümüzü kabartan eski Milli kick boksçular Hasan Fahri Şen ve eşi Ayfer Şen'den geldi. Önceden spor salonunda çalışan aile, kendileri gibi sporcu olan ve başarılar elde eden çocukları Doğukan Yusuf, Burak Ahmet ve Dilara evde kal çağrılarına uyarak antrenmanlarını eve taşıdı. Evde çalışan aile, o anları sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

Yayını milli sporcular da izledi

Canlı yayında vatandaşların uygulayabileceği hareketleri ailesiyle yapan Hasan hoca, eşine de "Yoruldun mu" diye seslendi. Kick boksçu ailenin canlı yayınına milli kick boksçular Emine Arslan, Duygu Turan ile birçok vatandaş da destek verdi. Karı koca çocuklarını çalıştıran çiftin evde antrenman yapması renkli görüntüler oluşturdu. Sporcu aile, canlı yayından takipçilerine hep birlikte "Hayat eve sığar" diye seslenerek yayını sonlandırdı.

"Evde kalıyoruz, sporumuzu yapmayı da ihmal etmiyoruz"

Korona virüs nedeniyle zamanını ailesiyle evde geçiren ve sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında spora evde de devam edilmesi gerektiğini belirten eski milli sporcu ve Kick boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, "Bugünkü sporumuza da başlıyoruz. Arkadaşlar evde kalıyoruz, sporumuzu yapmayı ihmal etmiyoruz tabi ki sporumuzu da yapacağız. Hayat düzenimiz tekrar eski haline döndüğünde güçlü, kuvvetli olmamız gerekiyor. Bu hastalığa karşı da daha güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için güzelce spor yapmamız gerekiyor. Tabi ki devletimizin aldığı kararlara uyacağız. Alacağı kararlara da uyacağız. Evde kalacağız gerekmediği sürece dışarı çıkmayacağız. Tabi ki bunlar hayatımızda hiçbir şeye engel değil. Evde sporumuzu da yapacağız, sevgili öğrencilerimde toplanmış sağ olsunlar. Sağlık Bakanımızın tavsiyelerini de yerine getireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Sporcu aileden karantina günlerinde 'Online ders' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber 12:38: Alman otomotiv sektörü ihracat beklentisi son 11 yılın en düşüğünde - Haber 12:38: Başkan Acar'dan Anadolu Ajansının 100. yılı ve Berat Kandili dolayısıyla mesaj - Haber 12:38: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e... - Haber 12:38: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler